Производителем оборудования для SSJ и МС-21 станет крымский «Завод "Фиолент"»

"Локализация - "Фиолент", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о выпуске агрегатов для Superjet и МС-21. - У него сейчас в четыре раза вырос объем заказов, в том числе гособоронзаказа. <…> Они основные, кто сейчас в локализации этих заказов".

Аксенов уточнил, что предприятие сейчас загружено и набирает дополнительный персонал. Завод получил 40 млн рублей субсидии из республиканского бюджета, еще 70 млн рублей должно поступить от Минпромторга РФ на обновление станочного парка, добавил глава Крыма.

В ходе отчета о деятельности правительства Крыма за 2022 год в республиканском парламенте 12 апреля председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк сообщил, что планируется реализация ряда перспективных проектов, в том числе по импортозамещению: ремонт самолетов, производство трансформаторов для гражданских самолетов Superjet , высокоточных устройств для комплексов контроля за наземной и надводной обстановкой, производство электромашин для самолетов МС-21, серийное изготовление продукции для судостроения из композитных материалов и ряд других проектов.