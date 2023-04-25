Четверть россиян готовы доверить ИИ заголовки в СМИ

При этом каждый третий читатель против замены авторов контента на самообучающиеся языковые модели

© сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.1

Современные медиа возглавляют тренд по взаимодействию с генерацией текста и изображений по запросам. Для одних это возможность эффективнее работать, для других – увеличить количество единиц контента, упаковывая его в разные форматы вдвое быстрее. Пока в разработке находятся наиболее удачные технологические решения, аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили более чем у 150 тысяч читателей, как они относятся к применению ML-моделей для создания контента.

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Респонденты отмечают, что ML-модели могут принести пользу, если их использовать точечно. Например, чуть больше двух третей участников опроса (68%) считают, что с помощью ИИ удастся полностью исключить орфографические и пунктуационные ошибки в текстах. Каждый десятый (10%) уверен, что со временем нейросети смогут быстрее сообщать аудитории экстренные новости. Столько же (10%) рады за журналистов, у которых будет дополнительное время на расследования и репортажи вместо написания рутинных заметок. 9% видят преимущества ИИ в улучшении визуализации материалов, 3% – в работе персональных рекомендаций.

Четверть россиян (25%) доверили бы языковым моделям писать заголовки вместо авторов, 23% – объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% – новости спорта. Каждый десятый (10%) считает, что ИИ хорошо справится с постами для соцсетей, 8% – с оперативными новостями. Ещё 6% прочли бы интервью авторства нейросети, а расследования на основе собранных человеком данных, онлайн-репортажи и лонгриды (большие тексты) от языковой модели выбрали лишь 5%, 4% и 3% соответственно.

Респонденты также поделились своими опасениями насчёт быстрого развития нейросетей в медиа. 36% участников опроса переживают, что ИИ легко взломать, а 27% считают, что внедрение «цифровых помощников» приведёт к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут одинаковыми, а потому неинтересными, 16% допускают, что применение языковых моделей может существенно снизить уровень грамотности авторов.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии ИИ, 38% респондентов считают его необходимым и закономерным процессом, но с ограничениями. 22% настроены крайне негативно и предлагают запретить использование языковых моделей в журналистике, в то время как 21%, напротив, видят в них будущее СМИ. 19% остановились бы в той точке развития, которая есть сейчас, чтобы глубже изучить технологию.