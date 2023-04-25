Суд оштрафовал владельца «Википедии» на 800 тысяч рублей

Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за неудаление недостоверной информации. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, на этот раз организация оштрафована на 800 тыс. рублей.

"Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей", - огласил решение судья.

В апреле 2022 года суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха, в феврале 2023 года организацию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ, в апреле - на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе СВО, на 800 тыс. рублей за отказ удалить материал о запрещенной песне группы "Психея" и на 2 млн рублей за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области".