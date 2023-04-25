Продавцов обяжут предустанавливать российские ОС на компьютеры

Правительство планирует обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские операционные системы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления Минцифры.

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Сейчас импортные компьютеры поставляются с зарубежными ОС, такими как Windows. Продавцы могут отказаться от предустановки российского софта, сославшись на отсутствие полномочий. Но по новым правилам они будут нести ответственность за нарушение требований, а их товар может быть конфискован, отмечают юристы.

По мнению Алексея Смирнова, председателя совета директоров «Базальт СПО», такая мера поможет бороться с контрафактными поставками устройств с нелегальной Windows, которая не получает обновления безопасности. Однако представитель РАТЭК Антон Гуськов считает, что обязательная предустановка российских ОС приведет к подорожанию продукции и техническим проблемам.