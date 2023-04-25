Для iPhone выпустят «супергеройское» фитнес-приложение Marvel Move

В приложении будут собраны записи супергероев, которые озвучат тренировки и расскажут истории своих тренировок. Заявлено, что к озвучке супергероев привлекались актеры, сыгравшие их в фильмах Marvel. Например, Тора озвучил Крис Хемсворт , а Халка — Марк Руффало .

Marvel Move выйдет летом 2023 года и будет бесплатным сервисом, однако полный доступ ко всем функциям смогут получить только платные подписчики. Стоимость услуги составит $75 в год (около 6 тыс. руб.). Приложение будет работать на Android и iOS. Появится ли в приложении русский язык, не сообщается.