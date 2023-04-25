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38 минут назад

Для iPhone анонсировано "супергеройское" фитнес-приложение Marvel Move

Газета.Ru

Анонсировано фитнес-приложение Marvel Move, которое предлагает пользователям спортивные пробежки вместе с супергероями из комиксов Marvel. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Для iPhone выпустят «супергеройское» фитнес-приложение Marvel Move
Фото: MarvelMarvel

В приложении будут собраны записи супергероев, которые озвучат тренировки и расскажут истории своих тренировок. Заявлено, что к озвучке супергероев привлекались актеры, сыгравшие их в фильмах Marvel. Например, Тора озвучил Крис Хемсворт, а Халка — Марк Руффало.

Приложение создано компанией Six to Start, автором похожей фитнес-программы Zombies, Run! В Marvel Move пользователи смогут выбирать разные уровни сложности и сюжетные линии.

Marvel Move выйдет летом 2023 года и будет бесплатным сервисом, однако полный доступ ко всем функциям смогут получить только платные подписчики. Стоимость услуги составит $75 в год (около 6 тыс. руб.). Приложение будет работать на Android и iOS. Появится ли в приложении русский язык, не сообщается.

Наука и техника,Марк Руффало,Крис Хемсворт,Mail.ru Group,
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