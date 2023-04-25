На Луну сегодня могут посадить первый в мире частный космический аппарат

Японская компания ispace планирует совершить историческую лунную посадку уже сегодня, 25 апреля.

Речь идёт о прилунении аппарата Hakuto-R, который стартовал с Земли ещё 11 декабря 2022 года. В случае успеха, это будет первый случай, когда частная компания высадила свой аппарат на поверхность Луны.

Hakuto-R, на борту которого находятся два небольших ровера, будет транслировать свою попытку посадки в прямом эфире. Но есть шансы, что с первого раза ничего не получится и она будет перенесена на другое время в течение недели.

Напомним, что сама миссия включает в себя основной луноход, который должен развернуть 10-килограммовый ровер Rashid, созданный Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это будет первая попытка исследования Луны арабской нацией.