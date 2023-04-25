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Уже сегодня японская ispace может стать первой частной компанией, успешно высадившейся на Луне

Японская компания ispace планирует совершить историческую лунную посадку уже сегодня, 25 апреля.

На Луну сегодня могут посадить первый в мире частный космический аппарат
© Ferra.ru

Речь идёт о прилунении аппарата Hakuto-R, который стартовал с Земли ещё 11 декабря 2022 года. В случае успеха, это будет первый случай, когда частная компания высадила свой аппарат на поверхность Луны.

Hakuto-R, на борту которого находятся два небольших ровера, будет транслировать свою попытку посадки в прямом эфире. Но есть шансы, что с первого раза ничего не получится и она будет перенесена на другое время в течение недели.

Напомним, что сама миссия включает в себя основной луноход, который должен развернуть 10-килограммовый ровер Rashid, созданный Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это будет первая попытка исследования Луны арабской нацией.

Кроме того, Hakuto-R планирует доставить на лунную поверхность небольшой сферический исследователь SORA-Q, разработанный совместно с японской игрушечной компанией.

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