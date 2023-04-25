Китай представил подробную цветную карту поверхности Марса

24 апреля в Китае отмечают День космонавтики. В честь этой даты космическое агентство представило полные цветные карты марса, которые были сделаны исключительно собственными силами. Данные получили после полугодовой работы орбитальной станции «Тяньвэнь-1». Для удобства карты составляли в разных проекциях из 14 757 фотографий, которые сделали со средним разрешением. В мае карты появятся в свободном доступе.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В последние годы Марс стал магнитом для научных космических программ. На планету были отправлены новый марсоход NASA Perseverance вместе с вертолётом, арабская станция «Надежда» и китайская станция «Тяньвэнь-1» с посадочным модулем и марсоходом «Чжужун».

В следующем полёте будет попытка взять образцы пород на Марсе и вернуть их на Землю. Новые карты помогут осуществить эту миссию.

Орбитальный аппарат NASA также занимался картографированием поверхности Марса. В начале апреля учёные представили онлайн-ресурс с новыми картами Красной планеты, которые сделали с беспрецедентным разрешением – 5 м на пиксель.

Карта китайцев гораздо меньше, но она не монохромная, а цветная, что в ряде случаев может иметь решающее значение.