Китай представил подробную цветную карту поверхности Марса

24 апреля в Китае отмечают День космонавтики. В честь этой даты космическое агентство представило полные цветные карты марса, которые были сделаны исключительно собственными силами. Данные получили после полугодовой работы орбитальной станции «Тяньвэнь-1». Для удобства карты составляли в разных проекциях из 14 757 фотографий, которые сделали со средним разрешением. В мае карты появятся в свободном доступе.
В последние годы Марс стал магнитом для научных космических программ. На планету были отправлены новый марсоход NASA Perseverance вместе с вертолётом, арабская станция «Надежда» и китайская станция «Тяньвэнь-1» с посадочным модулем и марсоходом «Чжужун».
В следующем полёте будет попытка взять образцы пород на Марсе и вернуть их на Землю. Новые карты помогут осуществить эту миссию.
Орбитальный аппарат NASA также занимался картографированием поверхности Марса. В начале апреля учёные представили онлайн-ресурс с новыми картами Красной планеты, которые сделали с беспрецедентным разрешением – 5 м на пиксель.
Карта китайцев гораздо меньше, но она не монохромная, а цветная, что в ряде случаев может иметь решающее значение.
Орбитальная станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года и вышла на орбиту Марса после 202 дней полёта. 15 мая 2021 года был спущен марсоход «Чжужун». К концу 2022 гожу орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» обогнул марс 1344 раза, делая снимки поверхности и работая по научной программе. Марсоход был введён в спящий режим по причине наступления зимы на Марсе, но не вышел из этой стадии, поэтому его считают потерянным. В то же время он смог проработать земной год, хотя изначально был рассчитан на три месяца жизни.