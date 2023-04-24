Выход в открытый космос российских космонавтов перенесли на май

В Роскосмосе сообщили, что внекорабельная деятельность российских космонавтов, которая была запланирована на 26 апреля, перенесена на начало мая. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

© «Роскосмос»

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — сказано в сообщении.

Отмечается, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся к выходу в открытый космос.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после того, как произошла разгерметизация корабля «Союз МС-22». Они должны были перенести дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».