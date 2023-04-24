Что значит магнитная буря класса G4: разбираемся в классификации

Прошедшей ночью жители европейской части России стали свидетелями северного сияния: оно было результатом одной из мощнейших магнитных бурь за последние несколько лет (категория G4). Рассказываем, как ученые определяют мощность бурь и чем они опасны.

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Мощность магнитных штормов измеряется разными способами, но большинство специалистов использует метод Национального управления океанических и атмосферных исследований США — т.н. шкалу G. Она оценивает бури по степени опасности, которую они представляют для человечества, животных и инфраструктуры, и состоит из пяти уровней.

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G1. Энергосети могут испытывать незначительные колебания. Спутниковые сети практически не затронуты, однако даже самая слабая буря влияет на поведение мигрирующих животных. Могут появляться северные сияния. Бури G1 происходят около 1700 раз за солнечный цикл.

G2. Высокоширотные энергосети предупреждают о перепадах напряжения; длительные штормы могут повредить трансформаторы. Спутникам может потребоваться корректировка ориентации, а изменения в сопротивлении влияют на орбитальные прогнозы. Радиосигналы высокой частоты могут пропадать на северных широтах. Бури G2 происходят около 600 раз за солнечный цикл.

G3. Энергосетям может потребоваться коррекция напряжения, некоторые защитные системы выдают ложные тревоги. На поверхностях спутника происходит накопление заряда, тогда как сопротивление на низкой орбите повышается — во избежание проблем с ориентацией могут потребоваться корректировки. Перебои в спутниковой навигации и радиовещании на низких частотах. Бури G3 происходят около 200 раз за солнечный цикл.

G4. Возможны масштабные проблемы с контролем напряжения; защитные системы энергосетей могут по ошибке отключать ключевые объекты от питания. На поверхности спутников накапливается заряд, их становится тяжелее отслеживать. Появление электрического тока в трубопроводах, ухудшение высокочастотной радиосвязи и спутниковой навигации. Бури G4 происходят около 100 раз за солнечный цикл.