В водорослях Арктики нашли большое количество пластика

Группа ученых под руководством исследователей из Института Альфреда Вегенера сообщили, что водоросль Melosira arctica под арктическим морским льдом содержит в десять раз больше пластика, чем окружающая вода. Такая высокая концентрация в основании морской пищевой цепи представляют собой угрозу для многих существ, питающихся водорослями на поверхности моря. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science and Technology.

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Диатомовые водоросли Melosira arctica быстро растет под морским льдом в весенние и летние месяцы и образует из клеток цепочки длиной несколько метров. Когда клетки умирают, а лед, к которому они прилипли, тает, водоросли слипаются, образуя скопления, которые опускаются на несколько тысяч метров в течение одного дня. Там они становятся источником пищи для донных животных и бактерий, однако при этом также транспортируют пластик.

Такой результат объясняет, почему наибольшее количество микропластика регистрируется в районах под кромкой плавучего льда. Скопления водорослей на льдинах содержат в среднем 31 тысячу частиц микропластика на кубический метр, что примерно в 10 раз превышает концентрацию в окружающей воде. Нитевидные водоросли выделяют вязкую слизь, которая захватывает микропластик из атмосферной пыли, самой морской воды, окружающего льда и любого другого источника, с которым они контактируют.