Химики МГУ нашли причину неприятного запаха мяса чукотских китов

Химики Московского государственного университета нашли причину неприятного запаха мяса серых китов, промыслом которых занимаются коренные жители Чукотки. Оказалось, что это явление связано с рационом серых китов, которые питаются кольчатыми червями полихетами. Научное исследование опубликовано в журнале Chemosphere.

Ученые пытались объяснить причину резкого медицинского запаха от китового мяса различными гипотезами. Например, иследователи предполагали, что на запах мяса китов влияют употребляемые млекопитающими биотоксины со дна океана, а также последствия нефтяных разливов.

Для анализа образцов китового мяса российские химики выбрали высокочувствительный, надежный и информативный метод хромато-масс-спектрометрии. С помощью этой технологии ученым удалось опознать каждую молекулу сложных смесей веществ, которые можно поделить на компоненты и по характерному масс-спектру.

В ходе анализа хромато-масс-спектрометрии мяса серых китов ученые нашли порядка 700 органических соединений. Исследование наиболее неприятно пахнущих образцов мяса показали, что запаха является 2,6-дибромфенол.

«Количество этого вещества у вонючих китов в 300-500 раз выше, чем у нормальных. Это в 500 раз превышает порог чувствительности для человека, то есть запах действительно должен ощущаться отчетливо. К тому же диброфенол обладает медицинским йодоформенным запахом, характерным и для мяса китов», ― отметил руководитель исследования, доктор химических наук, профессор Альберт Лебедев.