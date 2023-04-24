Спрогнозирован рост числа DDoS-атак в России на майские праздники

"Известия": количество DDoS-атак в России на майские праздники вырастет в 2-3 раза
Эксперты по кибербезопасности прогнозируют рост числа DDoS-атак в России. При этом следующий большой всплеск активности ожидается на майских праздниках — число атак может вырасти втрое, сообщили специалисты компании StormWall в беседе с газетой «Известия».
При этом, по словам завкафедрой рекламы и визуальных коммуникаций на факультете дизайна и рекламы университета «Синергия» и генерального директора IT-агентства Lev Group Елены Немировской, мишенью для атак станут те инфраструктуры, чей временный выход из строя может негативным образом отразиться на экономике страны.
«Количество DDoS-атак в России заметно выросло еще в прошлом году: их уже было на 60–70% больше, чем в 2021-м. Это также произошло благодаря хактивистам: несмотря на то что их навыки не слишком высоки, они выигрывают массовостью, что важно при таких атаках», — заявил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в первом квартале 2023 года в России была зафиксирована DDoS-атака мощностью 1,4 Тбит/с, что на 17% больше пиковой мощности, зарегистрированной ранее.