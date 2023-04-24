Спрогнозирован рост числа DDoS-атак в России на майские праздники

«Количество DDoS-атак в России заметно выросло еще в прошлом году: их уже было на 60–70% больше, чем в 2021-м. Это также произошло благодаря хактивистам: несмотря на то что их навыки не слишком высоки, они выигрывают массовостью, что важно при таких атаках», — заявил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.