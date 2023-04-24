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Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New пройдёт в мае

Первый полет самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае 2023 года.

Анонсирован первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New
© РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт.

«Первый полёт SSJ New запланирован на май месяц... Это самое значимое событие, которое мы все ждём с нетерпением в этом году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям России запланированы на 2024 год.

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