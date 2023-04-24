Анонсирован первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New

Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New пройдёт в мае
Первый полет самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае 2023 года.
Об этом сообщил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт.
«Первый полёт SSJ New запланирован на май месяц... Это самое значимое событие, которое мы все ждём с нетерпением в этом году», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям России запланированы на 2024 год.