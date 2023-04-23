На Земле идет мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря класса G3 идет на Земле в воскресенье, говорится в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).
Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G3 - сильно по шкале из пяти показателей, где G5 - экстремально сильно, а G1 - слабо.
Уровень G3 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.
В то же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.
При практически любом заметном возмущении магнитного поля нашей планеты могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах.