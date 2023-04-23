На Земле идет мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря класса G3 идет на Земле в воскресенье, говорится в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G3 - сильно по шкале из пяти показателей, где G5 - экстремально сильно, а G1 - слабо.

Уровень G3 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.

В то же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.