Названы лучшие Android-смартфоны для покупки в 2023 году

Редакция портала Engadget составила список из лучших Android-смартфонов в нескольких категориях, которые рекомендуются к покупке в 2023 году.

Самым лучшим Android-смартфоном был признан Google Pixel 7 Pro. Отмечается, что это не самый мощный смартфон на рынке, но недостаток производительности в Pixel 7 Pro компенсируется продуманным программным обеспечением от Google.

OnePlus 11 победил в категории лучшего Android-смартфона среднего-класса. Как пишет Engadget, устройство подойдет для пользователей, которые хотят смартфон с большим экраном, хорошими камерами и высокой производительностью за меньшую цену, чем у традиционных флагманов.

Лучшим бюджетным смартфоном признали Google Pixel 6a. Компактное устройство с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем оснащено чипом Google Tensor, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали лучшим премиум-смартфоном. Корейский флагман оснащен производительным железом, качественным экраном и одной из лучших системой камер на рынке. Смартфон также выделяется на фоне конкурентов поддержкой стилуса S Pen.