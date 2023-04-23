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США воспользуются ИИ для защиты «национальной безопасности»

Министерство внутренней безопасности США объявило о создании целевой группы для изучения возможностей использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для защиты страны.

США воспользуются ИИ для защиты «национальной безопасности»
© Ferra.ru

Секретарь министерства Алехандро Майоркас заявил, что оно будет «лидировать в ответственном использовании ИИ для обеспечения безопасности страны» и пообещал защищать от его «злонамеренного использования».

Майоркас также обязался обеспечить строгое тестирование использования ИИ во избежание предвзятости и неравного воздействия, а также «четкое объяснение» для общественности.

Сопредседатель Консультативного совета по национальной безопасности Джейми Горелик при этом изучит «пересечение ИИ и национальной безопасности» и подготовит рекомендации.

Это объявление появилось после того, как Министерство обороны США наняло бывшего сотрудника Google, работавшего над ИИ, в качестве первого советника по ИИ, облачным вычислениям, робототехнике и аналитике данных.

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