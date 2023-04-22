Биологи: организм может самостоятельно обращать вспять биологический возраст

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что биологическое старение из-за стресса может быть обратимо. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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Ученые обнаружили, что биологическое старение ускорялось после стрессовых событий: серьезных операций, беременности, инфекций. Однако после восстановления от стресса маркеры биологическго возраста возвращались к исходному состоянию.

«Пожалуй, наиболее ярко это продемонстрировал наш анализ изменений биологического возраста в ответ на серьезную операцию», — отметили ученые.

Образцы крови пожилых пациентов с травмами, перенесших экстренную операцию, показали всплески маркеров биологического возраста, которые возвращались к исходному уровню через неделю после операции. Однако у пациентов, выбравших плановую операцию, не было признаков ускоренного старения.

Авторы работы рассматривали эпигенетические изменения ДНК — особые метки в ДНК, который могут активировать или заблокировать работу генов. На этот процесс влияют факторы окружающей среды и образ жизни, поэтому степень эпигенетические изменения можно использовать в качестве «биологических часов». Также ученые могут оценить биологический возраст, измерив длину теломер — защитные «колпачки» на концах хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки.