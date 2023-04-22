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"Ъ": в 2023 году в России появятся отечественные смартфоны и ноутбуки с ОС РОСА

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В 2023 году российский контрактный производитель электроники "Рутек" намерен на базе своего производства в Зеленограде наладить выпуск отечественных смартфонов, планшетов и ноутбуков под управлением операционной системы РОСА. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

В России начали разработку отечественных смартфонов
© ruteq.ru

Первыми в свое распоряжение новые мобильные устройства получат представители государственного и бизнес-сектора. Однако в дальнейшем смартфоны, планшеты и ноутбуки на ОС РОСА могут добраться и до потребительского сегмента.

РОСА – это операционная система на базе Linux, разработанная российской компанией "НТЦ ИТ РОСА".

"Ъ" пишет, что на текущий момент ОС РОСА имеет работающий маркетплейс, в котором представлены около десяти приложений. По данным журналистов, инициатором обсуждаемого проекта выступает бывший министр связи России Леонид Рейман. Ссылаясь на "СПАРК-Интерфакс", "Ъ" пишет, что Рейман владеет и "НТЦ ИТ РОСА" и компанией "Рутек".

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что российская компания Softline хочет построить в Калининградской области завод для сборки отечественных ноутбуков.

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