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В Китае обнаружили загадочное существо с 24 глазами

В Китае нашли загадочное существо со множеством глаз. Как сообщает Mirror, им оказался новый вид кубомедуз.

В Китае обнаружили существо с 24 глазами
©  Hong Kong Baptist University

Ученые из Гонконгского университета открыли новый подвид ядовитых кубомедуз из класса стрекающих, их нашли в заповеднике Мэй По. Исследователи дали ей имя в честь места, где ее обнаружили, Tripedalia maipoensis. Это первая кубомедуза, обнаруженная в Гонконге и в Китае.

Особи этого вида имеют множество глаз, небольшое тело длиной около трех сантиметров и три щупальца. 24 глаза разделены на четыре группы по шесть штук, каждая группа находится в отдельной сенсорной ямке, которые называют ропалиумами. Они расположены на разных сторонах купола медузы. В группе лишь каждые два глаза способны передавать картинку, остальные просто чувствительны к свету. Концы щупалец этих медуз имеют лопатообразную форму. Такая особенность позволяет им двигаться быстрее остальных медуз. Тело нового вида кубомедуз прозрачное и бесцветное.

Эти медузы похожи на кубомедуз, которых раньше находили на Ямайке, во Флориде, в Австралии и Индии.

Кубомедузы опасны для человека. Их яд может быть смертельным. В Австралии, чтобы уберечь людей от укусов, на пляжах натягивают специальные сетки.

Ранее сообщалось о новом виде кошек, который ученые нашли на Сицилии. Кошка-лисица много лет была персонажем сицилийских легенд, но только недавно выяснилось, что у этих животных уникальный ДНК.

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