В США сравнили разработки ракет SLS и Starship

«Она может это сделать, потому что уже построила еще три сверхтяжелых ракеты, которые почти готовы к полету. Фактически, SpaceX может построить десять первых ступеней Super Heavy за время, необходимое НАСА для создания одной ракеты SLS. Если первые пять потерпят неудачу, а следующие пять преуспеют, что будет лучшим исходом? Как насчет того, чтобы через два-три года SpaceX запускала и приземляла дюжину или более сверхтяжелых ракет, а метод НАСА допускал один запуск в год?» — задается вопросом автор.