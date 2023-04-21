Американский корабль Cygnus отстыковался от МКС
Американский грузовой корабль Cygnus, груженный мусором, отстыковался от Международной космической станции и должен сгореть в плотных слоях атмосферы. Трансляция отсоединения корабля от станции велась NASA, пишет ТАСС.
Отделение корабля произошло в 07:22 по времени Восточного побережья США (14:22 мск).
В Cygnus загружено 3,7 тонны мусора, он начал снижение и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.
Ранее корабль Cargo Dragon отстыковался от американского модуля МКС и покинул станцию. На Землю он доставил результаты различных научных экспериментов, проводившихся на орбите. Общий вес груза, в который вошли, в частности, выращенные в невесомости овощи, составил порядка 1,9 тонн.