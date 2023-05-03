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Как заблокировать в Telergam, добавить в черный список и что увидит пользователь

Как и все остальные популярные мессенджеры, Telegram имеет функцию блокировки контактов. Она полезна, например, если вы хотите избавиться от навязчивого собеседника, мошенника или бота, скидывающего рекламу. Портал lifehacker.ru рассказал, как заблокировать пользователя в Telegram.

Как заблокировать в Telergam, добавить в черный список и что увидит пользователь
© Telegram

Как заблокировать пользователя на Android и iOS

  • Запустите Telegram.
  • Сделайте долгое нажатие на нужный диалог в окне переписок.
  • Когда пользователь будет отмечен, нажмите на значок опций (три точки) в правом верхнем углу экрана.
  • Нажмите «Заблокировать».
  • Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Черный список».

Как заблокировать пользователя на ПК

  • Запустите Telegram.
  • Перейдите в профиль пользователя, нажав левой клавишей мыши на его имя.
  • Откройте опции (значок с тремя точками).
  • Нажмите «Заблокировать».
  • Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Заблокированные пользователи».

Что происходит при блокировке

Заблокированный пользователь не сможет присылать вам сообщения, фото, видео или аудиофайлы. Он также потеряет возможность приглашать вас в групповые диалоги и каналы. Помимо этого, пользователи в черном списке не видят вашу фотографию и не могут посмотреть, когда вы появлялись в сети в последний раз.

Telegram не уведомляет заблокированного пользователя о том, что он попал в черный список, однако по признакам выше он наверняка сможет понять, что вы забанили его.

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