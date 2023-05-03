Как заблокировать в Telergam, добавить в черный список и что увидит пользователь
Как и все остальные популярные мессенджеры, Telegram имеет функцию блокировки контактов. Она полезна, например, если вы хотите избавиться от навязчивого собеседника, мошенника или бота, скидывающего рекламу. Портал lifehacker.ru рассказал, как заблокировать пользователя в Telegram.
Как заблокировать пользователя на Android и iOS
- Запустите Telegram.
- Сделайте долгое нажатие на нужный диалог в окне переписок.
- Когда пользователь будет отмечен, нажмите на значок опций (три точки) в правом верхнем углу экрана.
- Нажмите «Заблокировать».
- Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Черный список».
Как заблокировать пользователя на ПК
- Запустите Telegram.
- Перейдите в профиль пользователя, нажав левой клавишей мыши на его имя.
- Откройте опции (значок с тремя точками).
- Нажмите «Заблокировать».
- Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Заблокированные пользователи».
Что происходит при блокировке
Заблокированный пользователь не сможет присылать вам сообщения, фото, видео или аудиофайлы. Он также потеряет возможность приглашать вас в групповые диалоги и каналы. Помимо этого, пользователи в черном списке не видят вашу фотографию и не могут посмотреть, когда вы появлялись в сети в последний раз.
Telegram не уведомляет заблокированного пользователя о том, что он попал в черный список, однако по признакам выше он наверняка сможет понять, что вы забанили его.