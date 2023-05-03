Как заблокировать в Telergam, добавить в черный список и что увидит пользователь

Как и все остальные популярные мессенджеры, Telegram имеет функцию блокировки контактов. Она полезна, например, если вы хотите избавиться от навязчивого собеседника, мошенника или бота, скидывающего рекламу. Портал lifehacker.ru рассказал, как заблокировать пользователя в Telegram.

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Как заблокировать пользователя на Android и iOS

Запустите Telegram.

Сделайте долгое нажатие на нужный диалог в окне переписок.

Когда пользователь будет отмечен, нажмите на значок опций (три точки) в правом верхнем углу экрана.

Нажмите «Заблокировать».

Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Черный список».

Как заблокировать пользователя на ПК

Запустите Telegram.

Перейдите в профиль пользователя, нажав левой клавишей мыши на его имя.

Откройте опции (значок с тремя точками).

Нажмите «Заблокировать».

Посмотреть список заблокированных контактов можно в меню «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Заблокированные пользователи».

Что происходит при блокировке

Заблокированный пользователь не сможет присылать вам сообщения, фото, видео или аудиофайлы. Он также потеряет возможность приглашать вас в групповые диалоги и каналы. Помимо этого, пользователи в черном списке не видят вашу фотографию и не могут посмотреть, когда вы появлялись в сети в последний раз.