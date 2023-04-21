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8 минут назад

Самый популярный смартфон 2022 года рекордно подешевел

Lenta.ru

Представленный осенью 2021 года iPhone 13 рекордно подешевел. Об этом Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, базовая версия iPhone 13 с накопителем 128 гигабайт на российском рынке подешевела до 60 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 79 990 рублей. Таким образом, стоимость популярного девайса снизилась более чем на 20 процентов.

«Смартфон iPhone 13 до сих пор остается актуальным смартфоном у фанатов Apple, хотя он был выпущен в конце 2021 года. Одна из причин — приятная цена устройства», — прокомментировали удешевление авторы издания.

Ранее аналитики Counterpoint Research рассказали, что по итогам 2022 года iPhone 13 оказался самым продаваемым смартфоном в мире.

Подешевевший гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, разъем Lightning, биометрический сенсор Face ID, защиту от влаги.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple не планирует развивать линейку дешевых смартфонов в ближайшие годы. По информации специалиста, релиз нового iPhone SE не состоится по крайней мере до 2026 года.

Наука и техника,Видео,Mail.ru Group,Apple,
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