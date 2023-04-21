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Apple уличили в неоднократной краже разработок

В американской компании Apple действует многолетняя схема по краже разработок собственных партнеров с целью их внедрения в собственные гаджеты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Apple уличили в неоднократной краже разработок
© globallookpress.com

Отмечается, что кейс компании Masimo, которая занималась устройствами, измеряющими уровень кислорода в крови, — далеко не единственный. Фирма начала сотрудничество с Apple после предложения компании из Купертино, но в итоге главных сотрудников Masimo переманили в Apple, а технологию запатентовали.

По данным WSJ, подобных «сотрудничеств» у Apple было около двух десятков. Согласно схеме корпорации, первоначально назначаются переговоры о возможном партнерстве или интеграции технологий.

Затем Apple внезапно прекращает переговоры, но через год или несколько лет выпускает собственный гаджет с аналогичными функциями. В Apple уверяют, что компания не занимается кражей технологий и уважает интеллектуальную собственность конкурентов.

Согласно информации издания, Apple уже попыталась аннулировать несколько сотен патентов, принадлежащих другим компаниям, которые обвинили технологического гиганта в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что Masimo подала в суд на Apple. Компания потребовала прав на совместное владение патентами, которые используются в умных часах Apple Watch, а также денежную компенсацию в размере $3,1 млрд.

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