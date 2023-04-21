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17 минут назад

Найден новый способ кражи iPhone

Алиса Селезнёва

Преступники нашли способ обойти защиту смартфонов iPhone от компании Apple и в случае кражи блокировать данные предыдущего владельца. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Найден новый способ кражи iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, перед кражей воры используют методы социальный инженерии, и получают доступ к коду блокировки iPhone. После того, как телефон украден, они, используя заранее известный код, снимают блокировку, переходят в настройки, получают 28-значный ключ восстановления и меняют пароль.

Смена пароля приводит к тому, что предыдущий владелец iPhone теряет доступ к своему аккаунту и всему, что там хранилось и практически лишается шансов вернуть когда-либо свой гаджет.

Зная код восстановления, злоумышленники имеют возможность отключить функцию поиска телефона и получить доступ к банковским приложениям. По данным издания, жертве также блокируктся Apple ID, который может быть привязан к другим устройствам.

«Мы сочувствуем людям, пережившим подобное, и очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей, какими бы редкими они ни были», - заявили в копании Apple, заверив, что постоянно ищут способы защиты покупателей своей продукции.

Для того, чтобы предотвратить кражу личных данных и доступа к аккаунту, владельцам iPhone посоветовали использовать разблокировку по отпечатку пальца, либо по Face ID.

Ранее эксперты рассказали об основных схемах кражи денег с банковских счетов россиян. Все они основаны на том или ином способе получения персональных данных.

Самой популярной схемой среди мошенников в 2023 году остаются телефонные звонки от «сотрудников» банков, полиции и других государственных организаций. При разговоре с жертвой злоумышленники обычно сообщают о блокировке карты и уговаривают срочно сообщить данные или подойти к ближайшему банкомату и действовать по их инструкции. Также преступники могут действовать через СМС-сообщения, но по тому же алгоритму.

Наука и техника,Apple,
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