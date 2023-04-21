В России начнут выпускать смартфоны, планшеты и ноутбуки на ОС РОСА

Рутек будет собирать смартфоны на ОС РОСА
Российский производитель вычислительной техники и телеком-оборудования “Рутек” собрался выпускать смартфоны, планшеты и ноутбуки “с высоким уровнем кибербезопасности”. Сборку устройств на базе ОС РОСА наладят в Зеленограде.
О планах структуры бывшего министра связи Леонида Реймана пишет “Ъ”. “Рутек” обещает сосредоточиться на создании устройств с высоким уровнем кибербезопасности. Для этого на зеленоградской базе вендора организуют сборку гаджетов на операционной системе РОСА. А в 2024 году разработчик ОС планирует подать заявку на включение этих устройств в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры.
Ноутбуки, планшеты и смартфоны на ОС РОСА рассчитывают продавать государственному и бизнес-секторам. Но в планах есть и выход на потребительский рынок.
“Рутек” может начать производство для розницы вместе с F+tech, предполагают эксперты. Речь о создании совместного предприятия. О том, что головная структура группы “F+ tech-Марвел” будет собирать смартфоны и планшеты, стало известно в начале недели. Правда, F+tech планирует делать это на ОС “Аврора” и в Калининграде.
“Спрос на отечественное ИТ-оборудование, в том числе персональные компьютеры, ноутбуки в госсекторе сейчас высок”, — комментирует новость для Anti-Malware.ru генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев.
По его словам, продукция "Рутек" имеет хорошие перспективы, тем более что у компании есть опыт разработки электроники под собственным брендом и контрактного производства ИТ-оборудования.
Доля десктопной операционной системы РОСА в госсекторе не превышает 3%, уточняют собеседники “Ъ”. По их словам, мобильную версию делают уже несколько лет, но её до сих пор никто не видел. Она может быть “еще немного сырая” даже по сравнению с "Авророй".
Для поставки госзаказчикам планшетов и смартфонов на РОСА вендору потребуется обеспечить устройства “серьезной криптозащитой, которая должна появиться в 2024–2025 годах”, отмечают источники на рынке. Без этого гаджеты смогут взять только в госпроекты с минимальными требованиями в области кибербезопасности.
Должно пройти достаточно времени, прежде чем продукция станет сопоставимой по уровню качества с клиентским оборудованием основных игроков рынка, соглашается Чернышев. Кроме того, "Рутек" потребуется не один месяц для того, чтоб выстроить канал продаж новой техники. По мнению эксперта, на первых порах компания будет предлагать новое оборудование заказчикам, которые уже покупали и знают ее продукцию.