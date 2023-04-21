В России начнут выпускать смартфоны, планшеты и ноутбуки на ОС РОСА

Российский производитель вычислительной техники и телеком-оборудования “Рутек” собрался выпускать смартфоны, планшеты и ноутбуки “с высоким уровнем кибербезопасности”. Сборку устройств на базе ОС РОСА наладят в Зеленограде.

О планах структуры бывшего министра связи Леонида Реймана пишет “Ъ”. “Рутек” обещает сосредоточиться на создании устройств с высоким уровнем кибербезопасности. Для этого на зеленоградской базе вендора организуют сборку гаджетов на операционной системе РОСА. А в 2024 году разработчик ОС планирует подать заявку на включение этих устройств в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры.

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Ноутбуки, планшеты и смартфоны на ОС РОСА рассчитывают продавать государственному и бизнес-секторам. Но в планах есть и выход на потребительский рынок.

“Рутек” может начать производство для розницы вместе с F+tech, предполагают эксперты. Речь о создании совместного предприятия. О том, что головная структура группы “F+ tech-Марвел” будет собирать смартфоны и планшеты, стало известно в начале недели. Правда, F+tech планирует делать это на ОС “Аврора” и в Калининграде.

“Спрос на отечественное ИТ-оборудование, в том числе персональные компьютеры, ноутбуки в госсекторе сейчас высок”, — комментирует новость для Anti-Malware.ru генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев.

По его словам, продукция "Рутек" имеет хорошие перспективы, тем более что у компании есть опыт разработки электроники под собственным брендом и контрактного производства ИТ-оборудования.

Доля десктопной операционной системы РОСА в госсекторе не превышает 3%, уточняют собеседники “Ъ”. По их словам, мобильную версию делают уже несколько лет, но её до сих пор никто не видел. Она может быть “еще немного сырая” даже по сравнению с "Авророй".

Для поставки госзаказчикам планшетов и смартфонов на РОСА вендору потребуется обеспечить устройства “серьезной криптозащитой, которая должна появиться в 2024–2025 годах”, отмечают источники на рынке. Без этого гаджеты смогут взять только в госпроекты с минимальными требованиями в области кибербезопасности.