Глава НАСА назвал сроки высадки американцев на Луну

«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности», — сказал руководитель на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.