$81.62-0.0489.46+0.09

Глава НАСА назвал сроки высадки американцев на Луну

В рамках миссии Artemis 3 американцы высадятся на поверхность Луны в 2025 или 2026 годах. Соответствующие сроки со ссылкой на заявление главы НАСА Билла Нельсона называет ТАСС.

Глава НАСА назвал сроки высадки американцев на Луну
© Lenta.ru

«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности», — сказал руководитель на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Главным соперником США в космической гонке Нельсон посчитал Китай.

«Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программ»у, — заявил он.

Взаимодействие России и США по Международной космической станции глава НАСА назвал очень успешной и профессиональной программой.

В апреле в НАСА сообщили, что в рамках миссии Artemis 2 первой женщиной-американкой, которая совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.

В беспилотном режиме соответствующая программа облета естественного спутника Земли была воспроизведена в рамках миссии Artemis 1, успешно завершенной в декабре 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий