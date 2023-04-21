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Папа Римский потерял «голубую галочку» верификации в Twitter

Папа Римский Франциск потерял отметку верификации в Twitter после того, как компания начала отнимать бесплатные метки, ранее выданные аккаунтам. Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский потерял «голубую галочку» верификации в Twitter
© globallookpress.com

Напомним, что после введения подписки Twitter Blue желающие иметь «голубую галочку» должны были ежемесячно платить 8 долларов. Все отметки, выданные ранее, были удалены из системы. Кроме Папы Римского статуса верифицированного аккаунта лишились экс-президент США Дональд Трамп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, светская львица Ким Кардашьян, певица Бейонсе и другие.

Отметим, что трем знаменитостям Маск верификацию все же оставил. Это американской баскетболист Леброн Джеймс, писатель Стивен Кинг и актер Уильям Шетнер. Об этом в своем аккаунте заявлял сам миллиардер. Есть ли другие аккаунты, у которых владелец Twitter решил не забирать метку — неизвестно.

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