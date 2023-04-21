Папа Римский потерял «голубую галочку» верификации в Twitter
Папа Римский Франциск потерял отметку верификации в Twitter после того, как компания начала отнимать бесплатные метки, ранее выданные аккаунтам. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, что после введения подписки Twitter Blue желающие иметь «голубую галочку» должны были ежемесячно платить 8 долларов. Все отметки, выданные ранее, были удалены из системы. Кроме Папы Римского статуса верифицированного аккаунта лишились экс-президент США Дональд Трамп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, светская львица Ким Кардашьян, певица Бейонсе и другие.
Отметим, что трем знаменитостям Маск верификацию все же оставил. Это американской баскетболист Леброн Джеймс, писатель Стивен Кинг и актер Уильям Шетнер. Об этом в своем аккаунте заявлял сам миллиардер. Есть ли другие аккаунты, у которых владелец Twitter решил не забирать метку — неизвестно.