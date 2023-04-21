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В Италии скончался российский физик Вениамин Березинский

Российский физик Вениамин Березинский скончался в городе Л'Акуила в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Научный институт Гран-Сассо, в котором работал ученый.

В Италии умер российский физик Вениамин Березинский
© GSSI - Gran Sasso Science Institute/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Березинский окончил физический факультет МГУ, работал в физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. В Италию перебрался в 1991 году. В 1960-х годах Березинский начал изучать производство космического нейтрино. Среди его открытий было возможное существование источников нейтрино вокруг черных дыр. Данная идея, как отметили в институте, подтвердилась в 2022 году. За свою карьеру Березинский стал автором более 300 научных работ.

Ранее российский физик-теоретик академик РАН Валерий Рубаков умер в возрасте 67 лет.

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