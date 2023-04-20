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На картах Google «пропали» маршруты общественного транспорта в РФ

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Сервис Google Maps сократил количество опций, доступных жителям России, Казахстана и Армении. В частности, пропала возможность прокладывать маршруты общественного транспорта. Об этом пишет РБК.

На картах Google «пропали» маршруты общественного транспорта в РФ
© globallookpress.com

По данным телеканала, сервис сохранил возможность проложить оптимальные маршруты для автомобилей и пешеходов.

Вместе с тем, при нажатии на значок остановки на картах не указывается, какой наземный транспорт на ней останавливается.

Проверка показала, что в остальных странах бывшего СССР портал работает в прежнем режиме. Также не наблюдается сложностей в работе сервиса в Европе и США.

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Напомним, что функция отслеживания наземного транспорта в режиме реального времени в России появилась в 2018 году. Первоначально она была доступна только в крупных городах.

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