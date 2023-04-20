На картах Google «пропали» маршруты общественного транспорта в РФ

Сервис Google Maps сократил количество опций, доступных жителям России, Казахстана и Армении. В частности, пропала возможность прокладывать маршруты общественного транспорта. Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, сервис сохранил возможность проложить оптимальные маршруты для автомобилей и пешеходов.

Вместе с тем, при нажатии на значок остановки на картах не указывается, какой наземный транспорт на ней останавливается.

Проверка показала, что в остальных странах бывшего СССР портал работает в прежнем режиме. Также не наблюдается сложностей в работе сервиса в Европе и США.