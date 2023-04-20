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В «Твиттере» отобрали галочки верификации у Леди Гаги, Криштиану Роналду и других звёзд

Как и было обещано, 20 апреля многие популярные пользователи «Твиттера» лишились галочки верификации. Ситуация затронула как минимум певиц Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру, футболиста Криштиану Роналду и многих других мировых звёзд.

В «Твиттере» отобрали галочки верификации у Леди Гаги, Криштиану Роналду и других звёзд
© Чемпионат.com

Теперь проверить подлинность аккаунтов известных людей можно будет только с помощью количества подписчиков. Если же звёзды захотят вернуть галочку верификации, то для этого им нужно будет оплатить подписку Twitter Blue, которая обойдётся в $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.

Ранее Илон Маск уточнял, что сервис Twitter Blue предназначен не столько для монетизации платформы, сколько для «уменьшения влияния ботов на сайт». Насколько его слова будут соответствовать действительности, мы узнаем в ближайшее время.

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