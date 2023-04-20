В «Твиттере» отобрали галочки верификации у Леди Гаги, Криштиану Роналду и других звёзд

Как и было обещано, 20 апреля многие популярные пользователи «Твиттера» лишились галочки верификации. Ситуация затронула как минимум певиц Леди Гагу , Бейонсе, Шакиру , футболиста Криштиану Роналду и многих других мировых звёзд.

Теперь проверить подлинность аккаунтов известных людей можно будет только с помощью количества подписчиков. Если же звёзды захотят вернуть галочку верификации, то для этого им нужно будет оплатить подписку Twitter Blue, которая обойдётся в $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.