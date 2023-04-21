$81.49-0.1389.35-0.11

WhatsApp перестанет работать на старых Android-смартфонах в ближайшие месяцы

WhatsApp прекратит поддержку устаревших версий операционной системы Android. Об этом свидетельствует новая бета-версия мессенджера.

В WhatsApp урежут поддержку старых версий Android
© ferra.ru

После обновления приложение прекратит поддержку Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году. Для работы WhatsApp будет необходима Android 5.0 2014 года и более поздние версии ОС.

Сообщается, что благодаря поддержке только актуальных версий Android, разработчики смогут сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций.

«Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android», — сказано в сообщении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий