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Российские ученые разработали систему для быстрого выявления кори

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, способную быстро выявить корь. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба организации.

Российские ученые разработали систему для быстрого выявления кори
© Вечерняя Москва

Подчеркивается, что система позволит выявить наличие заболевания во время инкубационного периода. Таким образом, риски распространения кори в России снизятся, заявили в агентстве.

— Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест Корь» разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и зарегистрирован Росздравнадзором. Ввиду востребованности тест-систем для ранней диагностики кори, центр готов производить на своих мощностях до 10 тысяч наборов реагентов в месяц, — говорится на сайте ФМБА.

19 апреля случай заражения корью выявили в Московском политехе. Отмечается, что ситуация находится под контролем, заболевший — в больнице. На следующий день 11 групп университета перевели на дистанционное обучение.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

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