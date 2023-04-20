Российские ученые разработали систему для быстрого выявления кори

— Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест Корь» разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и зарегистрирован Росздравнадзором. Ввиду востребованности тест-систем для ранней диагностики кори, центр готов производить на своих мощностях до 10 тысяч наборов реагентов в месяц, — говорится на сайте ФМБА.