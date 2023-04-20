Пентагон отчитался о работе по поиску инопланетян

Пентагон изучает рост инцидентов с неопознанными летательными объектами (НЛО), но доказательств существования инопланетян по прежнему нет, пишет Politico.

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По словам директора Управления по разрешению аномалий во всех областях Шона Киркпатрика, ведомство изучает примерно 650 инцидентов с НЛО. В сенатском комитете по вооруженным силам он заявил, что многие случаи наблюдения НЛО могут остаться неисследованными, так как отсутствуют достоверные данные.

Кроме этого, Киркпатрик показал кадры двух недавно рассекреченных случаев наблюдения за НЛО. Видео, сделанное на Ближнем Востоке в 2022 году остается неисследованным. Еще одна запись из Южной Азии, которая была сделана в этом году, ждет экспертной оценки. Предварительно предполагается, что объект на самом деле был коммерческим самолетом.

В Пентагоне подчеркнули, что доказательств существования инопланетян пока не найдено.