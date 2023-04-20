$81.62-0.0489.46+0.09

Пентагон отчитался о работе по поиску инопланетян

Пентагон изучает рост инцидентов с неопознанными летательными объектами (НЛО), но доказательств существования инопланетян по прежнему нет, пишет Politico.

Пентагон отчитался о работе по поиску инопланетян
© Газета.Ru

По словам директора Управления по разрешению аномалий во всех областях Шона Киркпатрика, ведомство изучает примерно 650 инцидентов с НЛО. В сенатском комитете по вооруженным силам он заявил, что многие случаи наблюдения НЛО могут остаться неисследованными, так как отсутствуют достоверные данные.

Кроме этого, Киркпатрик показал кадры двух недавно рассекреченных случаев наблюдения за НЛО. Видео, сделанное на Ближнем Востоке в 2022 году остается неисследованным. Еще одна запись из Южной Азии, которая была сделана в этом году, ждет экспертной оценки. Предварительно предполагается, что объект на самом деле был коммерческим самолетом.

В Пентагоне подчеркнули, что доказательств существования инопланетян пока не найдено.

Научную программу по изучению НЛО запустили в России

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News, что если бы инопланетяне существовали, то военные США использовали бы их для увеличения оборонного бюджета страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий