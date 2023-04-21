IT-гигантам усложнили тренировки нейросетей

Форум для разработчиков Stack Overflow объявил о введении платной подписки для IT-гигантов, чтобы они могли получить доступ к данным для тренировки нейросетей и разработки алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Wired.

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Отмечается, что подписка будет официально введена на платформе в середине этого года. В Stack Overflow пообещали доступ к более чем 50 млн вопросов и ответов на них.

Генеральный директор Stack Overflow Прашант Чандрасекар подтвердил изданию информацию о работе над введением платной подписки. В настоящее время на форуме зарегистрированы более 20 млн пользователей, многие из которых являются разработчиками и сотрудниками IT-компаний.

«Сообщества, которые подпитывают развитие ИИ и технологий на его основе, должны получать компенсацию за свой вклад. Благодаря этому такие компании, как наша, смогут реинвестировать эти средства в сообщества для поддержания их процветания», — пояснил Чандрасекар.

Пока представители Stack Overflow не озвучили стоимость подписки для разработчиков ИИ-алгоритмов.