$81.62-0.0489.46+0.09

IT-гигантам усложнили тренировки нейросетей

Форум для разработчиков Stack Overflow объявил о введении платной подписки для IT-гигантов, чтобы они могли получить доступ к данным для тренировки нейросетей и разработки алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Wired.

IT-гигантам усложнили тренировки нейросетей
© Газета.ru

Отмечается, что подписка будет официально введена на платформе в середине этого года. В Stack Overflow пообещали доступ к более чем 50 млн вопросов и ответов на них.

Генеральный директор Stack Overflow Прашант Чандрасекар подтвердил изданию информацию о работе над введением платной подписки. В настоящее время на форуме зарегистрированы более 20 млн пользователей, многие из которых являются разработчиками и сотрудниками IT-компаний.

«Сообщества, которые подпитывают развитие ИИ и технологий на его основе, должны получать компенсацию за свой вклад. Благодаря этому такие компании, как наша, смогут реинвестировать эти средства в сообщества для поддержания их процветания», — пояснил Чандрасекар.

Пока представители Stack Overflow не озвучили стоимость подписки для разработчиков ИИ-алгоритмов.

Ранее сообщалось, что китайское рекламное агентство BlueFocus решило заменить графических дизайнеров и копирайтеров нейросетью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий