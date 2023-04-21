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В Windows 11 вернут функции из Windows 10

В тестовых сборках операционной системы Windows 11 от Microsoft появились две функции, которые в прошлом присутствовали в предыдущей версии ОС, Windows 10. Об этом сообщил инсайдер под ником Albacore в Twitter.

В Windows 11 вернут функции из Windows 10
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Отмечается, что в обновленной версии Windows 11 снова появится возможность отключения группировки кнопок на панели задач и отображение названий окон рядом с иконками приложений.

«На данный момент функции скрыты от пользователей и их нельзя активировать официальным образом. Но они определенно будут введены в следующей публичной сборке», — добавил Albacore.

По его словам, Microsoft все еще ведет активное тестирование функций. Каждая из возможностей и в настоящее время присутствует в Windows 10, однако их не перенесли в Windows 11 при запуске первых версий ОС.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft запустила тестирование новых рекламных объявлений в меню «Пуск» в некоторых версиях операционной системы Windows.

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