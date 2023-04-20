Российский физик предсказал существование второго бозона Хиггса

Бозон Хиггса — это одна из элементарных частиц Стандартной модели. Примеры ее влияния на повседневную жизнь привести очень трудно, но свою известность она получила благодаря истории открытия. Ее существование было теоретически предсказано в 1964 году, а экспериментальное подтверждение появилось лишь в 2010-х годах по итогам опытов на Большом адронном коллайдере. Это считалось важным доказательством истинности Стандартной модели — небольшого набора постулатов и уравнений, исчерпывающе описывающих фундаментальные частицы и их взаимодействие между собой, а следовательно — всю материю и энергию, за исключением их проявлений в космических масштабах. Однако у физиков осталось множество вопросов: в том числе неясно, почему масса бозона Хиггса столь мала и есть ли еще элементарные частицы, которые бы эти вопросы снимали.