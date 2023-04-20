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Нейросеть Nvidia может создать видео на основе введенного вами текста

NVIDIA в сотрудничестве с исследователями из Корнельского университета представила VideoLDM - модель ИИ, способную генерировать видео высокого разрешения до 2048×1280 p. с частотой 24 кадра/с и продолжительностью 4,7 секунды на основе текстовых описаний.

Нейросеть Nvidia может создать видео на основе введенного текста
© NVIDIA

Модель основана на технологии нейронной сети Stable Diffusion и имеет до 4,1 миллиарда параметров, что делает ее одним из самых продвинутых генераторов текста в видео. VideoLDM также может генерировать видео длиной до 5 минут в разрешении 1024×512 для сценариев вождения, используя одно фото. Кроме того, VideoLDM может предсказать несколько правдоподобных вариантов сценария вождения на основе того же кадра.

ИИ-модель NVIDIA VideoLDM может быть использована в различных приложениях, включая кино- и телепроизводство и разработку видеоигр.

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