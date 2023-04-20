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18 минут назад

Раз в 10 лет: кадры гибридного солнечного затмения

Александр Котлеткин

Сегодня жители Западной Австралии, Восточного Тимора и Восточной Индонезии смогли увидеть одно из самых редчайших солнечных затмений – гибридное. Этот астрономический феномен уникален тем, что происходит лишь раз в 10 лет.

1/10 Гибридное солнечное затмение в Индонезии
Фото: EPA/TACC
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2/10 Люди наблюдают гибридное солнечное затмение в планетарии в Джакарте
Фото: globallookpress.com
3/10 Гибридное солнечное затмение в Австралии
Фото: EPA/TACC
4/10 Гибридное солнечное затмение в Индонезии
Фото: EPA/TACC
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5/10 Люди наблюдают гибридное солнечное затмение в Австралии
Фото: EPA/TACC
6/10 Девушка наблюдает гибридное солнечное затмение в Австралии
Фото: EPA/TACC
7/10 
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8/10 Люди наблюдают гибридное солнечное затмение в Австралии
Фото: EPA/TACC
9/10 Гибридное солнечное затмение в Австралии
Фото: EPA/TACC
10/10 Люди наблюдают гибридное солнечное затмение в Индонезии
Фото: Zuma/TACC

Гибридным называют кольцеобразное затмение, когда в середине пути лунной тени по поверхности Земли солнечное затмение становится полным. Его максимальная фаза продлилась 1 минуту и 16 секунд.

Следующее подобное солнечное затмение жители Земли смогут увидеть лишь 14 ноября 2031 года. К сожалению, жителям России вновь не удастся насладиться этим астрономическим феноменом.

Кадры гибридного солнечного затмения – в галерее «Рамблера»

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