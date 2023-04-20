Раз в 10 лет: кадры гибридного солнечного затмения

Сегодня жители Западной Австралии, Восточного Тимора и Восточной Индонезии смогли увидеть одно из самых редчайших солнечных затмений – гибридное. Этот астрономический феномен уникален тем, что происходит лишь раз в 10 лет.
Гибридным называют кольцеобразное затмение, когда в середине пути лунной тени по поверхности Земли солнечное затмение становится полным. Его максимальная фаза продлилась 1 минуту и 16 секунд.
Следующее подобное солнечное затмение жители Земли смогут увидеть лишь 14 ноября 2031 года. К сожалению, жителям России вновь не удастся насладиться этим астрономическим феноменом.
Кадры гибридного солнечного затмения – в галерее «Рамблера»