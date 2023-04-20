Французский парфюмер воссоздал запах Луны

«Скульптор ароматов» и научный консультант в отставке Майкл Моисеев (Франция) воссоздал в своей лаборатории запах Луны. Эксперт основывался на рассказах астронавта Базза Олдрина – участника миссии «Аполлон-11» и второго после Нила Армстронга человека, ступившего на поверхность Луны.

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Олдрин вспоминал, что, сняв шлем в лунном модуле, ощутил едкий металлический запах – что-то вроде отработанного пороха или шлейфа взорвавшейся петарды. В интервью 2015 года он описал запах лунной пыли как «сгоревший древесный уголь или золу в камине, сбрызнутую небольшим количеством воды».

Другие астронавты, побывавшие на Луне, также упоминали про металлический запах.

«Запах отработанного пороха, вероятно, гораздо сильнее запечатлелся в нашей памяти, чем другие похожие запахи», – говорил Харрисон «Джек» Шмитт, астронавт «Аполлона-17», участник одной из последних миссий на Луну в 1972 году.

Майкл Моисеев рассказал, что создает необычные запахи с помощью перегонного куба для извлечения веществ, роторного испарителя для удаления растворителей, очень точных весов и архива из 3000-4000 эталонных запахов. Таким образом можно создавать самые экзотические ароматы, к примеру, запах тропических лесов Андаманских островов в Индийском океане, сообщает Nature.