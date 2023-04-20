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Компания Group-IB решила уйти из России

Специализирующаяся на информационной безопасности компания Group-IB, основанная бизнесменом Ильей Сачковым, объявила о продаже российской части бизнеса локальным акционерам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Компания Group-IB решила уйти из России
© GroupIB/Twitter

Российская часть Group-IB продолжит работу в РФ под новым названием F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). От использования старого бренда новая компания откажется до конца текущего года. При этом бренд Group-IB продолжит использоваться материнской компанией, зарегистрированной в Сингапуре, на международном рынке.

«В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом – F.A.С.С.T. В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке», – гласит заявление компании.

Компанию F.A.С.С.T. возглавит Валерий Баулин. Он же раньше выступал в роли руководителя российского подразделения Group-IB. Он заверил, что реструктуризация никак не отразится на защищенности клиентов, которых обслуживала российская часть Group-IB.

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