«Яндекс» зарегистрировал направление беспилотных машин в Техасе

Российская технологическая компания "Яндекс" в декабре 2022 года зарегистрировала юридическое лицо Yandex Self Driving Group Inc. в городе Остин, штат Техас, передает ТАСС. Отмечается, что таким образом компания "Яндекса", учрежденная еще в конце 2020 года в американском штате Делавэр, теперь представлена в трех штатах США: Техасе, Мичигане и Массачусетсе. По данным реестров каждого из штатов, все регистрации на текущий момент действующие. Директором компании в Массачусетсе и Мичигане является независимый неисполнительный директор "Яндекса" Джон Бойнтон. Компания была зарегистрирована в Техасе 9 декабря 2022 года. Yandex Self Driving Group - "дочка" Yandex N. V., работающая по направлению беспилотных автомобилей. В начале 2022 года сообщалось, что "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в Мичигане. Позже стало известно, что "Яндекс" уволил в США ряд сотрудников, занимавшихся тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков.