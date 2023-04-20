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20 апреля

"Яндекс" провел регистрацию направления развития беспилотных машин в американском Техасе

Газета.Ruиещё 5

Российская технологическая компания "Яндекс" в декабре 2022 года зарегистрировала юридическое лицо Yandex Self Driving Group Inc. в городе Остин, штат Техас, передает ТАСС. Отмечается, что таким образом компания "Яндекса", учрежденная еще в конце 2020 года в американском штате Делавэр, теперь представлена в трех штатах США: Техасе, Мичигане и Массачусетсе. По данным реестров каждого из штатов, все регистрации на текущий момент действующие. Директором компании в Массачусетсе и Мичигане является независимый неисполнительный директор "Яндекса" Джон Бойнтон. Компания была зарегистрирована в Техасе 9 декабря 2022 года. Yandex Self Driving Group - "дочка" Yandex N. V., работающая по направлению беспилотных автомобилей. В начале 2022 года сообщалось, что "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в Мичигане. Позже стало известно, что "Яндекс" уволил в США ряд сотрудников, занимавшихся тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков.

«Яндекс» зарегистрировал направление беспилотных машин в Техасе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наука и техника,Джон Бойнтон,Яндекс,
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