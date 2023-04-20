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"Ъ": китайские производители телефонов начали предустанавливать RuStore

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать на свои устройства российский маркетплейс приложений RuStore от VK, некоторые модели уже доступны в продаже. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Китайские производители телефонов начали предустанавливать RuStore
© Алексей Майшев/РИА Новости

Представитель Tecno рассказал изданию, что по умолчанию разрешения на доступ к системным настройкам не выданы для RuStore, который с 1 января 2023 года вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в РФ смартфоны.

При первой установке любого приложения из российского маркетплейса система Android попросит выдать ей разрешения на скачивание и установку приложений из этого источника. У производителей смартфонов на Andorid при предустановке RuStore есть юридический риск в рамках лицензионных соглашений с Google, отметил адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков и указал на то, что из-за игнорирования правил лицензии корпорация может перестать делиться частью прибыли с трансакций в Play Store с производителями.

При этом в Tecno заявили, что используемая ими схема не нарушает правил Google, так как предустановленные приложения проходят согласование. По словам эксперта, устанавливающим RuStore на свои Android-устройства компаниям может грозить отключение от Google-сервисов на гаджетах по всему миру. Он также считает, что компании, официально поставляющие смартфоны в Россию, могут перейти на параллельный импорт, чтобы избежать проблем в связи с этим.

Ранее стало известно, что Минцифры России планирует обязать производителей смартфонов глубоко внедрять в их систему приложение RuStore.

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