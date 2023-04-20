$81.65+0.0589.37-0.20
40 минут назад

Что нашли в организме женщины, прожившей 115 лет: Профессор раскрыл тайну смерти

Российская Газета

Почему один человек живет до ста лет, а другой не дотягивает и до 70. Как отметил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский, который придерживается мутационной теории старения, повреждают гены репарационного механизма мутации, из-за чего он становится менее эффективным. А дальше как повезет: смотря где мутация произойдет.

Что нашли в организме женщины, прожившей 115 лет: Профессор раскрыл тайну смерти
Фото: ТАССТАСС

Для примера специалист привел результаты исследования тела Хендрике ван Андель-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper, 1890-2005), которая скончалась в возрасте 115 лет.

Исследователи выяснили, что долгожительница не страдала от хронических заболеваний до самой смерти и умерла в короткий срок от метастазов рака желудка. Не было у нее деменции, патологий сердца.

"В ее лейкоцитах было обнаружено 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной. При этом ее теломеры и кроветворные ткани полностью израсходовали свой жизненный запас. Можно сказать, что она умерла от старости", - уточнил Константин Крутовский в интервью "Газете.ru".

Что касается рака, то он, конечно, ускорил смерть женщины, но вряд ли намного, считает специалист.

Напомним, что теломеры являются концевыми участками хромосом и выполняют защитную функцию, уменьшаясь каждый раз, когда синтезируется копия ДНК при подготовке клетки к делению. С возрастом теломеры становятся все короче и в какой-то момент, достигнув критической длины, погибают.

Наука и техника,Константин Крутовский,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий