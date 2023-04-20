Что нашли в организме женщины, прожившей 115 лет: Профессор раскрыл тайну смерти

Почему один человек живет до ста лет, а другой не дотягивает и до 70. Как отметил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский, который придерживается мутационной теории старения, повреждают гены репарационного механизма мутации, из-за чего он становится менее эффективным. А дальше как повезет: смотря где мутация произойдет.

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Для примера специалист привел результаты исследования тела Хендрике ван Андель-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper, 1890-2005), которая скончалась в возрасте 115 лет.

Исследователи выяснили, что долгожительница не страдала от хронических заболеваний до самой смерти и умерла в короткий срок от метастазов рака желудка. Не было у нее деменции, патологий сердца.

"В ее лейкоцитах было обнаружено 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной. При этом ее теломеры и кроветворные ткани полностью израсходовали свой жизненный запас. Можно сказать, что она умерла от старости", - уточнил Константин Крутовский в интервью "Газете.ru".

Что касается рака, то он, конечно, ускорил смерть женщины, но вряд ли намного, считает специалист.