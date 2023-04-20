Гигантский айсберг у Ледника Судного дня пришел в движение

Огромный айсберг, который откололся от Ледника Судного дня в Антарктиде более 20 лет назад, пришел в движение и удаляется от континента. Ранее он в течение десяти лет сидел на мели, зацепившись за морское дно.

Фото: Мир 24 Мир 24

Ледник Судного дня, или ледник Туэйтса, разрушается быстрыми темпами. Его таяние может существенно повысить уровень моря.

Айсберг B-22A – крупнейший сохранившийся фрагмент ледяной глыбы, отколовшейся от ледника в марте 2002 года. Его площадь оценивается в 3000 квадратных километров. В первые годы своего существования он свободно дрейфовал недалеко от побережья Антарктики, но в 2012 году врезался в приподнятый участок морского дна и остановился.

Ученые подсчитали, что на тот момент глыба находилась в 53 км от места своего «рождения», то есть преодолевала около 2,6 км в год. Это одно из самых медленных зарегистрированных перемещений айсберга за всю историю.

Но теперь, по словам исследователей, стареющий айсберг «вырвался на волю и наверстывает упущенное». По состоянию на 26 марта, он преодолел уже 175 километров.

Как правило, айсберги «живут» всего несколько лет. Течения переносят их из полярного региона в более теплые воды, где они постепенно тают. В крайне редких случаях айсберги могут просуществовать 10 и больше лет. Один из них – B-15T. Он откололся от основного массива в 2000 году и был замечен в 2013-м. Оказалось, что за это время он обогнул половину континента.

Ученые выразили обеспокоенность, что удаление B-22A может нарушить стабильность Ледника Судного дня. Ранее ледяная глыба, находящаяся на одном месте, охлаждала океанские воды и тем самым замедляла таяние, сообщает Live Science.