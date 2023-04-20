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1 час назад

Названа неожиданная опасность подгузников

Lenta.ru

Отказ от одноразовых подгузников в пользу многоразовых может сократить вредные выбросы в атмосферу на 25 процентов. Неожиданную опасность для планеты привычных гигиенических изделий назвали в докладе, подготовленном по заказу Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) Великобритании.

Названа неожиданная опасность подгузников
Фото: UnsplashUnsplash

По данным специалистов, производство одноразовых подгузников в девять раз хуже влияет на окружающую среду, чем выпуск многоразовых, утилизация — в десять раз. По данным Defra, обычные подгузники сильнее влияют на природу в таких сферах, как повышение глобальных температур, землепользование, использование ископаемых ресурсов и воды в производстве.

Однако и подлежащие повторному использованию средства гигиены не так безопасны для планеты — они вреднее одноразовых по параметрам загрязнения морской и пресной воды, использования воды для стирки и смывания отходов жизнедеятельности, а также по расходу моющих средств и электричества. При этом родители могут уменьшить воздействие многоразовых подгузников на окружающую среду за счет использования энергосберегающих стиральных машин, сушки на свежем воздухе и передавая подгузники второму или последующему ребенку.

Ранее неожиданно опасной для планеты назвали вегетарианскую диету. Вред для окружающей среды от перевозки импортных овощей и фруктов оказался в 7,5 раза больше, чем ранее предполагали ученые. Максимально сократить вред для окружающей среды от пищи, по словам специалистов, можно за счет перехода на сезонные товары местного производства.

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