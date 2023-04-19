Глава НАСА намерен высадить астронавтов на Луну

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что рассчитывает высадить двух американских астронавтов на Луну в конце 2025-го или в 2026 году. Об этом пишетТАСС.

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«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны», — указывается в сообщении.

По словам Нельсона, они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех космонавтов высадятся на поверхности естественного спутника Земли.

Согласно информации НАСА, высадка произойдет в рамках миссии Artemis-3, которая займет шесть дней.

Глава НАСА подчеркнул, что в рамках высадки на Луну может впервые ступить женщина-астронавт.