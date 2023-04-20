Twitter больше не существует: что планирует X Corp Илона Маска

Twitter как компании больше не существует — фирму поглотила новая корпорация под названием X Corp, которой руководит Илон Маск. Отныне Twitter существует лишь в качестве бренда социальной сети, однако широкая общественность узнала об этом только после того, как в Окружной суд Калифорнии поступил иск против компании. Истицу уведомили, что Twitter, Inc. была поглощена X Corp — и теперь эта новость стала причиной слухов. Портал SlashGear рассказывает, почему все не так просто.

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В 1999 году Илон Маск стал со-основателем платформы для онлайн-банкинга X.com. Позднее сервис объединился с аналогичной платформой Confinity, и результатом их партнерства стал платежный гигант PayPal. Маск продал права на домен X.com руководству PayPal, но в 2017 году выкупил их назад якобы из-за «сентиментальной ценности». Однако специалисты полагают, что предприниматель решил вернуться к идее универсального приложения и собирается развивать Twitter в новых направлениях.

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В октябре 2022-го Илон Маск опубликовал твит, в котором сказал, что покупка Twitter стала «шагом к созданию Х — универсального приложения». По словам бизнесмена, сделка позволила ускорить планы по созданию приложения его мечты где-то на три или пять лет.

ТАСС

«Универсальное приложение», о котором мечтает Маск, выходит далеко за рамки социальных сетей. Сам предприниматель не распространялся о планируемом функционале X, но в реальности уже существует нечто подобное — а именно, китайский мессенджер WeChat. Он давно перестал быть просто приложением для общения: там можно читать новости, оплачивать счета, играть в игры и, например, забронировать столик в ресторане. WhatsApp тоже развивается в похожем направлении. Разработчики ввели сообщества, рекламу для большого бизнеса и собственную систему платежей, которая запущена в Индии и Бразилии.

Превращение Twitter в X теоретически может стать решением многих проблем. Сама по себе социальная сеть, мягко говоря, не печатает деньги: покупка компании снизила оценочную стоимость вдвое, и сейчас платформа почти выходит в ноль. Илон Маск надеется, что вскоре она начнет получать прибыль, но многие рекламодатели не слишком позитивно настроены насчет Twitter.