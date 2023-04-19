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15 минут назад

Китай готовит сверхзвуковые дроны-шпионы

Никита Бородкин

Китай активно работает над беспилотником-шпионом, который сможет летать по меньшей мере в три раза быстрее скорости звука. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона.

Китай готовит сверхзвуковые дроны-шпионы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Секретный документ Национального агентства геопространственной разведки США содержит спутниковые фотографии, на которых видны два новейших реактивных разведывательных беспилотника на авиабазе в 560 километрах от Шанхая. По данным газеты, они могут позволить Пекину собирать картографические данные, а также, вероятно, наносить ракетные удары.

В секретных данных подчеркивается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» уже разместила первое подразделение подобных дронов на базе, которая находится в ведении командования Восточного театра военных действий. Это подразделение ответственно за обеспечение соблюдения требований Пекина о суверенитете над Тайванем.

Минобороны США не стало комментировать эту информацию. Кроме того, отказалось от комментариев и Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики.

Наука и техника,Пентагон,
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