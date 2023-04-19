Китай готовит сверхзвуковые дроны-шпионы

Китай активно работает над беспилотником-шпионом, который сможет летать по меньшей мере в три раза быстрее скорости звука. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона.

Секретный документ Национального агентства геопространственной разведки США содержит спутниковые фотографии, на которых видны два новейших реактивных разведывательных беспилотника на авиабазе в 560 километрах от Шанхая. По данным газеты, они могут позволить Пекину собирать картографические данные, а также, вероятно, наносить ракетные удары.

В секретных данных подчеркивается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» уже разместила первое подразделение подобных дронов на базе, которая находится в ведении командования Восточного театра военных действий. Это подразделение ответственно за обеспечение соблюдения требований Пекина о суверенитете над Тайванем.