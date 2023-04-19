Мобильное приложение Сбербанка снова появилось в App Store

В апреле прошлого года приложение "Сбербанк онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в App Store на платформе iOS. Тогда в банке это объяснили западными санкциями.

Летом 2022 года в App Store появилось приложение "СБОЛ" - агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые IT-решения". С помощью него клиенты "Сбера" могли получить те же услуги и сервисы, что и через "Сбербанк онлайн". В App Store скачать "СБОЛ" можно было всего неделю, после чего оно было удалено из магазина приложений. Банк не оставил попыток дать возможность владельцам Apple скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября прошлого года.