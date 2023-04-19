$81.60-0.0389.57-0.09

В App Store снова появилось приложение для мобильного банкинга "Сбера"

Приложение для мобильного банкинга "Сбера" на платформе iOS появилось в магазине приложений App Store, убедился корреспондент ТАСС.

Мобильное приложение Сбербанка снова появилось в App Store
© ТАСС

Так, приложение "Сбера" под названием SBOL сейчас доступно для скачивания в App Store. Разработчиком приложения указана компания LLS Open Digital Solutions.

В апреле прошлого года приложение "Сбербанк онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в App Store на платформе iOS. Тогда в банке это объяснили западными санкциями.

Летом 2022 года в App Store появилось приложение "СБОЛ" - агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые IT-решения". С помощью него клиенты "Сбера" могли получить те же услуги и сервисы, что и через "Сбербанк онлайн". В App Store скачать "СБОЛ" можно было всего неделю, после чего оно было удалено из магазина приложений. Банк не оставил попыток дать возможность владельцам Apple скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября прошлого года.

Первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в интервью ТАСС заявлял, что Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на устройства Apple в отделениях по всей стране.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий